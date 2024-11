Oasport.it - LIVE Roma-Lione, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Haavi, Giacinti e Glionna il terzetto offensivo titolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3) Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Thogersen; Giugliano, Kumagai, Greggi;(4-3-3) Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Svava; Horan, Wienke, Marozsan; Diani, Dumornay, Chawinga19.50 Buonasera e benvenuti allatestuale didi UEFA Women’s.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, terzo match del girone A didi2024-2025. Le giallorosse cercano un successo per rimanere in vetta alla graduatoria. Il match inizierà alle 21.00Ildi Joe Montemurro (ex tecnico della Juventus) rappresenta l’eccellenza assoluta deleuropeo e mondiale. Parliamo di una squadra campione di Francia in carica, 8 volte vincitrice dellae finalista uscente dell’ultima edizione.