Oasport.it - LIVE Milano-Knack Roeselare 1-2, Champions League volley in DIRETTA: i padroni di casa riaprono l’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.00LADI PERUGIA-CESKE DIDALLE 20.302-3 Il muro di Reggers tocca l’asticella.2-2 Block out vincente di Reggers.1-2 Troppo corta la battuta di Louati.1-1 Primo tempo a bersaglio per Larizza.0-1 Si riparte con il diagonale vincente di Dermaux.QUARTO SET25-23 TERZO SET! ACE! ACE CANESCHI! I lombardiil match.24-23 SET POINT. Lunghissimo il servizio di Verhanneman.23-23 Primo tempo rapidissimo di Coolman.23-22 Di prima Caneschi mette a terra un importantissimo punto.22-22 A metà rete la battuta di Reggers.22-21 Contrattacco potentissimo di Louati.torna davanti!21-21risponde con il primo tempo di Caneschi.20-21 Pipe solidissima di Coolman.