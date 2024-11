Ilnapolista.it - L’ex medico del Milan Fusi processato per tamponi Covid irregolari: tra le vittime (del Monza) Frattesi

delper: tra leancheSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sta svolgendo un processo dai contorni inquietanti che coinvolge il mondo dello sport (in particolare alcuni calciatori del) e il settore sanitario. Al centro delle accuse troviamo Cristiano, exdelle giovanili del, e Gianluca Borelli. Entrambi sono accusati di esercizio abusivo della professione medica e di favoreggiamento della prostituzione, reati emersi durante un’inchiesta della Procura dio.L’inchiesta è partita dopo che, accidentalmente, si sono scoperti presunti test anti-eseguiti in modo irregolare su alcuni giocatori della squadra brianzola. Come riporta il Corriere, le parti offese includono quattro calciatori di spicco tra cui Davidee Andrea Colpani, ora rispettivamente all’Inter e alla Fiorentina, oltre a Davide Bettella, difensore del Frosinone, e Lorenzo Pirola, capitano dell’Under 21 italiana.