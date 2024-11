Sport.quotidiano.net - L’Empoli è ancora alla ricerca del suo bomber. Nove gol, ma gli attaccanti segnano tutti

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Simone Cioni EMPOLI La terza sosta per gli impegni della Nazionale ha fermato il campionato dopo dodici giornate, poco meno di un terzo di stagione, e in vista della ripresa di lunedì 25mbre alle 18.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro l’Udinese, proviamo ad analizzare qualche numero del. Concentrandoci in particolare sul reparto offensivo, che anche quest’anno con 9 reti all’attivo è uno dei meno prolifici del campionato (solo il Lecce con 5 ha fatto peggio), ma che grazie all’ottima organizzazione difensiva ha fatto sì che ogni rete realizzata sia valsa 1,6 punti. Rispetto alle squadre che in questo momento li inseguono in classifica gli azzurri, sempre dopo il Lecce (3), sono quella ad aver mandato meno giocatori a bersaglio, soltanto quattro contro i cinque di Monza e Genoa, i sette di Venezia e Como, gli otto del Torino, idella Roma, i dieci del Parma e addirittura gli undici del Verona.