Game-experience.it - LEGO Horizon Adventures, la recensione: il lato allegro di Aloy

segue da vicino la narrazione del “vero” titolo disponibile ormai da circa 7 anni e in voga per il remaster su PS5 Pro. Si trasforma però nella sua versione, ormai famosa per la capacità di creare situazioni divertenti, rotture della quarta parete e mix con altri temi del brand (Ninjago,City, etc.).La protagonistae i vari personaggi si trasformano quindi in una versione più cartoonesca di loro stessi, nemici compresi. È una formula che ha sempre funzionato per colpire entrambi i target, adulti e piccini. La forza dei titoliè proprio questa e trova un altro ottimo capitolo inriparte quindi all’avventura per scoprire le sue origini, capire chi sia sua madre e comprendere la genesi delle macchine che ora regnano incontrastate sulla Terra.