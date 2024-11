La Roma punta su Sir Claudio | dopo l’esonero di Juric panchina affidata a Ranieri

Leggi su Dayitalianews.com

Il vecchio leone torna in. A sorpresa gli americanino nuovamente su. E’ praticamente ufficiale l’ingaggio per sostituirealla guida della.A scegliere lo stimato tecnico è stato il patron Dan Friedkin in persona, che ha convintoha condurre per la terza volta la formazione giallorossa. L’accordo è stato raggiunto a Londra. L’allenatore nato 73 anni fa nel quartiereno Testaccio era partito ieri sera insieme con il suo agente Chiodi verso la capitale inglese dove da lunedì si erano riuniti i vertici del Friedkin Group con l’obiettivo di risolvere la crisi dellaresterà fino a giugno, ma per lui è previsto anche un futuro di più lunga durata all’interno del club.i tentativi per Vincenzo Montella (troppe le beghe con la Federazione turca) e i dubbi sulle candidature straniere di Potter o Ten Hag, ci si è rivolti proprio a, che non ha fatto segreto di voler tornare ad allenarel’addio di giugno al Cagliari.