Spazionapoli.it - Italia, Spalletti parla di Lukaku: il ct lancia un avvertimento in conferenza

Leggi su Spazionapoli.it

Luciano, commissario tecnico dell’, hato instampa per presentare la sfida di Nations League contro il Belgio. L’si prepara ad affrontare il Belgio. La nazionale azzurra è pronta a fronteggiare un impegno importante che potrebbe determinare in maniera ancora più chiara come proseguirà l’avventura in Nations League. Lucianodovrà studiare la migliore formazione possibile, ed eventualmente cercare il massimo sotto il punto di vista del risultato, soprattutto in vista dell’ultimo impegno del girone contro la Francia.Contro gli azzurri giocherà anche Romelu, attaccante del Napoli che proprio nelle ultime settimane ha attirato su di sé qualche critica di troppo. Il bomber belga, infatti, non ha ancora convinto del tutto i tifosi, ed ora sarà con la maglia del Belgio a dover dimostrare di poter ancora spostare gli equilibri.