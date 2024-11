Ilfattoquotidiano.it - “Insetti ed escrementi di topi nei cibi delle mense scolastiche? Non bastano i Nas, servono controlli di scuole e Comuni”

“Noni carabinieri dei Nas serve istituire ovunque le Commissioni mensa”. A lanciare questo appello dopo la notizia in merito alle ispezioni del Comando per la Tutela della Salute che hanno portato ad accertare 225 violazioni amministrative o penali e a irrogare sanzioni pecuniarie per 130mila euro è Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva che più volte ha pubblicato report in merito al pranzo tra i banchi.Proprio lunedì 11 novembre, l’osservatorio di “Foodinsider” ha presentato alla Camera dei Deputati la classificacittà dove si mangia meglio (Sesto Fiorentino, Cremona, Parma e Fano) o peggio (L’Aquila, Novara e Reggio Calabria) mettendo in rilievo un miglioramento nel 44 per cento dei menù analizzati. Numeri che fanno a pugni con idei Nas su oltre 700di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, dalledell’infanzia agli istituti superiori ed universitari: una su quattro è risultata irregolare.