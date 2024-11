Unlimitednews.it - Inaugurato il Sisal Immersive Museum, percorso tra storia e innovazione

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –haoggi il, uno spazio virtuale che permette di vivere ladell’azienda in modo coinvolgente. Fondata nel 1945, l’azienda ha affrontato quasi ottant’anni di evoluzione, adattandosi alle sfide di un mondo in continuo cambiamento. Con questa iniziativa,ribadisce il suo impegno sull’digitale, offrendo un’opportunità unica di esplorare la propria eredità aziendale attraverso tecnologie.Il, nato dall’intersezione tra “cultural heritage” e Innovation Lab di, permette ai visitatori di attraversare le tappe fondamentali deldell’azienda, trasformando documenti storici in vere finestre sul passato. Tra gli spazi tematici, lo “Spazio del Pensiero” racconta l’origine della formula “1X2”, mentre lo “Spazio delle Immagini” esplora l’evoluzione della comunicazione die il suo impatto sull’immaginario collettivo italiano.