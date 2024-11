Il Premio Virna Lisi a Miriam Leone

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Si svolgerà lunedì 2 dicembre alle 20, il2024 che si prepara a celebrare il ricordo dell’attrice nel decennale della sua scomparsa, con un appuntamento speciale dedicato al talento femminile in un luogo di straordinaria bellezza come il Teatro dell’Opera di Roma. Una serata ricca di ospiti, presentata dallo storico amico Pino Strabioli con Greta Mauro, sotto la direzione artistica del regista Davide Minnella e con la regia di Antonio Centomani, che vedrà la partecipazione delle istituzioni della cultura, dello spettacolo, dell’industria e tutti coloro che continuano ad amare l’attrice scomparsa nel dicembre 2014, ancora una volta organizzato e prodotto dalla Fondazione a lei dedicata, guidata dal figlio Corrado Pesci con sua moglie Veronica. Ilsarà conferito a, interprete di straordinario talento e intensità che grazie alla sua innata sensibilità artistica ha dato vita in questi anni a personaggi complessi e sfaccettati, rendendo ogni ruolo indimenticabile attraverso una profonda autenticità e una potenza emotiva che ha conquistato e coinvolto il grande pubblico.