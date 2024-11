Romadailynews.it - “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” apre la XX Edizione del Terni Film Festival

Leggi su Romadailynews.it

“Ilche” di Jordan River, la cui uscita in sala è prevista il prossimo 5 dicembre, sarà ild’apertura, in concorso, della ventesimadelche si svolgerà dal 16 al 24 novembre al CityPlex Politeama Lucioli di.Il, dopo aver ricevuto all’estero diversi premi, sabato 16 novembre alle ore 18:00 avrà quindi un’uscitaiera anche in Italia; un, quello di, diverso e fuori dallo star system e dal frastuono della mondanità, in linea con lo spirito del. Ungiovane, che quest’anno ha per tema ‘The Big Blue – La speranza ostinata’. Una rassegna cinematografica che ben si collega all’avvio del Giubileo, evento che richiamerà in Italia per tutto il 2025 numerose persone da tutto il mondo (l’Istat prevede in Italia 105 milioni di presenze).