Gaeta.it - Il legame tra sport e salute cerebrale: scoperte scientifiche sui benefici del movimento

La connessione tra l'attività fisica e lamentale è un tema da tempo al centro di discussioni e ricerche. Recenti studi, condotti da un team del MIT, hanno dimostrato che l'esercizio fisico non solo offrea livello generale, ma ha anche effetti positivi a livello cellulare nei neuroni. Lesuggeriscono l'esistenza di meccanismi biochimici attraverso cui l'attività muscolare influisce sulla crescita dei nervi, aprendo la strada a potenziali terapie per il recupero da lesioni nervose.Muscoli e neuroni: il ruolo delle miochineLa ricerca ha evidenziato un'interessante correlazione tra l'allenamento muscolare e la crescita neuronale. Durante l'esercizio, i muscoli attivi liberano una serie di segnali biochimici noti come miochine. Queste sostanze hanno dimostrato di promuovere una crescita significativamente più rapida dei neuroni.