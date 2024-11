Panorama.it - Il Colosseo riapre alle battaglie: un’esperienza unica a Roma

Leggi su Panorama.it

Per la prima volta in quasi duemila anni, ille sue porte pernel suo genere, riportando in vita le emozioni dellegladiatorie. L’evento esclusivo, che si terrà il 7 e 8 maggio 2025, offre ai partecipanti l'opportunità di vivere un'avventura straordinaria nel cuore di. Sedici coraggiosi visitatori potranno immergersi nell'atmosfera dell'antica arena e rivivere le emozioni dei leggendari combattimenti che un tempo animavano il. Non perdere questa occasione irripetibile:da non dimenticare, in uno dei monumenti più celebri al mondo.L’Esperienza nel dettaglioL’appuntamento è previsto dopo il tramonto, quando gli aspiranti gladiatori incontreranno il loro anfitrione davanti all’arena. Guidati attraverso le profondità del, si prepareranno all'interno dell'ipogeo, dove un tempo i combattenti si addestravano prima della battaglia.