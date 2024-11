Ilfattoquotidiano.it - Il capriccio dell’Albania, la lezione dei tribunali e il bullo Musk: benvenuti all’Asilo Chigi!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giudizio. Non quello de i– ci arriveremo dopo – ma quello dei denti. I denti del giudizio. Un vecchio adagio dice che quando spuntano quelli passi dal ragazzo che eri alla persona adulta che ormai sei. Dalle mie parti si tramanda poi un’altra misura: se hai uno spazio di quattro dita tra la base della nuca e la noce del collo, dimentica l’esuberanza giovanile e metti la testa a posto perché è tempo di matrimonio.Credenze popolari a parte, se dovessi indicare lo spartiacque tra l’irruenza giovanile e la maturità adulta, io lo fisserei nelle questioni di principio.Quelle lotte su cui da ragazzo ti aggrovigli, quegli scontri dove per nulla al mondo saresti disposto a cedere ma che diventando grande scopri. beh, che non ha molto senso. È più adulto trovare una soluzione ragionevole, è più maturo riflettere piuttosto che incaponirsi.