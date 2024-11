Isaechia.it - Grande Fratello, il tentatore Giovanni racconta tutta la sua verità sui baci con Federica Petagna: “Ecco cosa è successo, Titty può testimoniare”

Leggi su Isaechia.it

De Rosa, uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island hato la suain un’intervista a Casa Lollo. De Rosa ha avuto un flirt dopo la trasmissione con l’attuale gieffina, ma è emerso che lei si stesse contemporaneamente sentendo e frequentando anche con un altro, ovvero Stefano Tediosi. In questo momento nella casa delstanno convivendo, il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice ed appunto Stefano che ha fatto il suo ingresso ieri sera nel reality show.ha volutore la sua versione, dopo che Stefano lo ha nominato alcome è iniziata la storia tra lui e:Non ho mai infierito su di lei, ha 20 anni, una storia alle spalle difficile. Parlavamo tutti i giorni dopo il programma in un gruppo con lei eScialò, il gruppo dei napoletani.