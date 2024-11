Isaechia.it - Grande Fratello, dodicesima puntata: Enzo Paolo Turchi abbandona il reality, animi (già) tesi tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. In nomination…

È appena terminata ladel, ilshow condotto daSignorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. In studio presente anche Rebecca Staffelli, la speaker radiofonica che anche in questa edizione si sta occupando della parte social del programma.Dopo i saluti di rito questa nuovadelè entrata subito nel vivo. Il padrone di Casa ha annunciato l’ingresso dell’ex tentatore di Federica Petagna a Temptation Islandcome nuovo concorrente. Un nuovo triangolo amoroso dopo quello della passata edizione composto da Mirko Brunetti – Perla Vatiero – Greta Rossetti?Prima però spazio poi all’ex coppia del docuFederica e. Vengono mostrate alcune clip in cui i due appaiono piuttosto vicini e affiatati.