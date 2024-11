Lettera43.it - Gli Usa non limiteranno le armi a Israele nonostante non abbia rispettato l’ultimatum sugli aiuti umanitari

Leggi su Lettera43.it

Gli Stati Uniti nonl’invio dieglimilitari a. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel alla scadenza del termine posto dall’amministrazione Biden per migliorare l’ingresso e la distribuzione deglia Gaza. In una lettera del 13 ottobre, il segretario di Stato Antony Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin avevano dato a30 giorni per soddisfare le loro richieste, tra cui garantire che i civili avessero accesso a cibo e altre necessità. Secondo un gruppo internazionale di organizzazionie quasi nessuna delle richieste degli Stati Uniti è stata soddisfatta e glisono scesi al loro livello più basso in 11 mesi di guerra. Lo scrive il Guardian. L’amministrazione Biden, invece, martedì ha detto cheha fatto alcuni buoni ma limitati progressi nell’aumentare il flusso die per questo non limiterà i trasferimenti di