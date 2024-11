Abruzzo24ore.tv - Furto d'auto sventato in tempo: ladri fermati a Roseto, colpo fallito

Teramo - Coppia difermata un'ora dopo ildi un'in un supermercato: i controlli non lasciano scampo Id'sono stati arrestati dopo aver tentato undavanti a un supermercato a. Il, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha visto la vittima, una donna, uscire dal negozio per scoprire che la suaera sparita. Immediato l'intervento delle pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare i colpevoli dopo un'ora di indagini. I criminali, consapevoli della stretta della morsa dei controlli, hanno deciso di abbandonare il veicolo in una traversa della Nazionale. Grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare una coppia sospetta, che è stata fermata poco dopo. Gli accertamenti hanno rivelato che i due provenivano da fuori città e avevano alle spalle un passato criminale con altri reati simili.