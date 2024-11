Corrieretoscano.it - Emma Marrone lascia il palco e si prende una pausa

siunadopo i prossimi concerti a Roma e Bari. La cantante ha dichiarato al Corriere della Sera: “Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”. Nemmeno una possibile chiamata per Sanremo 2025 la farebbe cambiare idea: “Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me”.Nel corso dell’intervista,ha anche parlato delle collaborazioni con i rapper, difendendo la loro libertà di espressione: “Sul rap ci vuole uno sguardo più aperto. Come il pop ha le sue linee guida, anche il rap ha un suo immaginario che è fatto di testi forti e scomodi ma dietro ci sono persone perbene: alla musica si devere libertà di espressione. Puntiamo il dito contro i rapper, ma i problemi sono altrove”.