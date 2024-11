Liberoquotidiano.it - Ecco il punto di rovescio di Sinner che ha fatto impazzire Fritz. E Jannik lo "umilia" con un gesto | Video

A un certodella sfida contro l'americano Taylor, ancheha perso l'aplomb e si è portato il dito all'orecchio, incitando la folla impazzita di Torino, nella seconda gara delle Nitto Atp Finals. D'altronde, ilmesso a segno dall'altoatesino numero 1 al mondo contro il povero avversario, letteralmente disperato, è di quelli da "copertina".attacca bene, come bene ha giocato tutto il match memore anche della sconfitta agli Us Open a settembre. Ma il Rosso di San Candido è semplicemente una macchina da guerra. Preciso, potente, chirurgico, inesorabile. Gli avversari spingono? Lui li ributta giù, apparentemente senza sforzo. Ma "in casa",dimostra anche tanta fantasia, la solita classe in versione deluxe, e la vera notizia nel 6-4 6-4 inflitto all'americano è forse l'atteggiamento più passionale e partecipe del 23enne fenomeno.