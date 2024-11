Quotidiano.net - E’ Giovanna Vitelli l’imprenditore dell’anno: a lei il premio EY

Leggi su Quotidiano.net

IlEYè giunto alla sua XXVII edizione. Il prestigioso riconoscimento è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di euro che sono riuscite a rinnovarsi contribuendo in modo significativo alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese e dimostrando grandi capacità di innovazione e impegno verso la sostenibilità. Quest’anno la vincitrice nazionale è, presidente del gruppo Azimut-Benetti che opera nel settore della cantieristica navale. Assieme alla, premiata “per aver saputo indirizzare l’azienda alla crescita, ma anche per aver ispirato cambiamenti tecnologici, progetti incentrati sulla sostenibilità, sul benessere dei dipendenti e sulla responsabilità sociale d’impresa”, sono stati premiati altri sette imprenditori in altrettante diverse categorie.