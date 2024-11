Rompipallone.it - Dopo Ranieri un altro ritorno: scelto Sarri, destinazione a sorpresa

Unin Serie A, possibile, con Maurizioche potrebbe arrivare di nuovo in Serie A.Laper il tecnico di Figline sarebbe a, secondo quel che si racconta sul suola passata esperienza alla Lazio.Uno dei club che aveva messo in piedi, in Serie A, uno dei migliori inizi della sua storia – praticamente la stagione era cominciata così bene che non accadeva da 47 anni -, si trova ora coinvolta nella situazione che vede l’esonero possibile. Un esonero che a quel punto, in questa sosta, accende i rumors ae che vedono Mauriziocome principale candidato per la panchina.Esonero in Serie A: rispunta, pronto alin ItaliaEra stato cercato già in estate, ma pure in precedenza, poi la scelta è caduta sull’allenatore che ad oggi rischia l’esonero in Serie A.