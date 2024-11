Terzotemponapoli.com - De Laurentiis: “Il Var deve intervenire per il bene del calcio”

Le parole di Marotta e il rigore contestatoAurelio De, presidente del Napoli, ha commentato le dichiarazioni di Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, che a suo avviso sono risultate fuori luogo. Deha espresso il suo punto di vista riguardo al rigore in questione, affermando che, secondo la maggior parte degli esperti, la decisione dell’arbitro fosse errata. Tuttavia, il presidente partenopeo ha voluto soprattutto sottolineare il valore delle parole di Antonio Conte, che coincidono perfettamente con le sue convinzioni.De: Il ruolo fondamentale del Var nella gestione degli errori arbitraliDeha ribadito la sua opinione sul Var, sostenendo che si tratti di uno strumento essenziale per evitare errori da parte degli arbitri. In modo deciso, ha affermato che non ha senso applicare il Var in maniera selettiva: se c’è un errore evidente, gli ufficiali del Var devono, chiamando l’arbitro a rivedere la decisione.