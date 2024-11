Gaeta.it - Cerimonia di laurea a Venezia: 1.035 neolaureati festeggiano il loro traguardo a Ca’ Foscari

Si è svolta oggi laditriennale all'Università Ca'di, un evento che ha visto la partecipazione di oltre mille studenti. Questo momento di celebrazione ha avuto luogo nella storica Piazza San Marco, trasformata in una cornice suggestiva per accogliere i neoti del ciclo accademico 2023/2024.La proclamazione della rettriceLaha avuto inizio con l'intervento della Rettrice Tiziana Lippiello, che ha annunciato con orgoglio il conferimento di 1.035 lauree ai nuovi studenti. Questo dato rappresenta un significativoper l'università e per i suoi studenti, impegnati in un percorso formativo che li ha preparati ad affrontare il futuro. Durante la proclamazione, ognito ha ricevuto il proprio diploma e il tocco, simboli della conclusione di una fase importante del proprio percorso.