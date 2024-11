Casagit Salute | nasce in Campania il primo Poliambulatorio diffuso

Leggi su Ildenaro.it

Attivo inil” a livello nazionale grazie all’accordo trasocietà di mutuo soccorso per le prestazioni sanitarie dei giornalisti italiani, attiva dal 1974 e il Sindacato dei Medici Italiani (SMI).Firmato stamane nella sede napoletana delladai vertici nazionali delle due organizzazioni, frutto di una visione comune, che ha come obiettivo la sperimentazione di un modello di assistenza sanitaria più capillare, che consenta di migliorare l’accesso alle prestazioni per gli assistiti di.Grazie all’intesa, una serie di medici professionisti, presso le loro strutture, presenti sul territorio campano applicheranno delle tariffe fortemente scontate per le visite specialistiche e prezzi convenzionati per gli esami strumentali non solo ai giornalisti ma a tutti gli iscritti alla