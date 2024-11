Inter-news.it - Belgio-Italia, nuovo ruolo per Barella! La probabile formazione – Sky

Verso, sfida di Nations League che si giocherà domani a Bruxelles. Allenamento appena concluso, con una novità su Nicolò. Ladi.ULTIME – Si è appena concluso l’allenamento dell’a Coverciano, nel primo pomeriggio partenza in direzione Bruxelles, perché domani la Nazionale sfiderà ilin Nations League. C’è una novità interessante su. Il vicecapitano dell’Inter non agirà da mezzala come fa all’Inter, bensì da trequartista dietro a Mateo Retegui. Il campione è stato infatti provato in quella posizione da Luciano Spalletti, che dopo due assenze consecutive potrà finalmente giovare della qualità e della leadership del centrocampista nerazzurro. Presenti anche gli altri giocatori dell’Inter. Di seguito le ultime sulladi