Gaeta.it - Bandiera Verde Agricoltura 2024: Celebrazione delle Eccellenze Agricole in Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Premio, giunto alla XXII edizione, ha messo in luce le migliori realtàne durante una cerimonia tenutasi a Roma. Le aziende premiate, selezionate per le loro innovazioni e pratiche sostenibili, rappresentano l’orgoglio dell’del nostro Paese. Tra le vincitrici spiccano realtà che uniscono tradizione e avanguardie moderne, come boschi bioenergetici e birrifici artigianali.premiateLa cerimonia di premiazione ha visto l’assegnazione di riconoscimenti a dieci aziende, ognuna distintasi in categorie specifiche. Tra queste, il più grande bosco bioenergetico d’Europa, ubicato in provincia di Como, ha attirato particolare attenzione per la pratica della silvoterapia, un metodo innovativo che studia i benefici del contatto tra gli esseri umani e gli alberi.