Aspi utile 9 mesi sale a 867 milioni +16% traffico

Aspi, utile 9 mesi sale a 867 milioni, +1,6% traffico

Autostrade per l'Italia chiude i primi novedel 2024 con undi pertinenza del gruppo pari a 867di euro, contro gli 807dello stesso periodo del 2023. I ricavi operativi sono pari a 3,341 miliardi, contro i 3,309 miliardi di un anno prima. Ilè in crescita dell'1,6%. Lo comunicain una nota. "Nell'ambito del piano di manutenzione e investimenti - si legge - sostenuti 1,7 miliardi di euro nei primi novedel 2024 (in aumento di oltre 0,3 miliardi di euro rispetto ai primi nove2023)".