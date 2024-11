Oasport.it - Allerta meteo a Malaga: posticipata Spagna-Polonia di BJK Cup

Tutto avrebbe dovuto cominciare quest’oggi al Palacio de Deportes José María Martín Carpena a), sede delle Billie Jean King Cup Finals, massima competizione a squadre di tennis femminile. La partita d’esordio avrebbe dovuto essere, il cui inizio era fissato alle ore 17.00.Il turno, però, è stato posticipato però a venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 10.00. “Una decisione frutto di quanto stabilito dalle autorità competenti per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti coloro coinvolti nella manifestazione“, si legge nella nota dell’organizzazione. “Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente ciò possa causare e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione. Tutti i biglietti sono ancora validi per la nuova data e ora“, è stato precisato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Billie Jean King Cup (@billiejeankingcup)La causa è da ricondurre all’scattata nel sud della