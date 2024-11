Aerospazio, in Campania clean room per l’integrazione di microsatelliti e minilaboratori intelligenti

Leggi su Ildenaro.it

E’ stata inaugurata ieri, martedì 12 novembre, la camera pulita “31” realizzata nella sede napoletana del Gruppo Space Factory a Napoli in via Gianturco 31. Nella struttura saranno integrati i satelliti di nuova generazione, Irenesat-Orbital e i, MiniLabs, per effettuare esperimenti biopharma in condizioni di microgravità. La31 è stata dedicata a Umberto Nobile, generale, esploratore e ingegnere italiano, uno dei pionieri e delle personalità più elevate della storia dell’aeronautica italiana.I commenti“Strutture come la31 – ha spiegato Massimo Comparini, managing director di Leonardo Space Business Unit, e presidente di Thales Alenia Space-Italia – sono frutto di una visione strategica di lungo termine che mira a consolidare l’autonomia tecnologica e l’eccellenza italiana nel settore spaziale.