Zonawrestling.net - WWE: GUNTHER contro Damian Priest confermato per Survivor Series 2024

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La puntata di RAW della scorsa notte è iniziata con un annuncio importante per il prossimodifenderà il suo World Heavyweight Championship, recentemente incoronato come contendente #1. Sarà la prima volta nella storia che un match per il World Championship avrà luogo sia ache a SummerSlam. È stato proprio al Biggest Party of the Summer cheha vinto il World Heavyweight Championship, ponendo fine al regno di 118 giorni diiniziato a WrestleMania 40 ad aprile.Lo sè previsto per il 30 novembre, uno dei match più attesi nella card del PLE. Nel segmento di apertura,è salito sul ring per un intenso confronto verbale con, con la tensione che si è intensificata in vista del loro confronto ad alto rischio.