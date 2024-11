Ilgiorno.it - Un incontro su palestra e scuola media

Una commissione consiliare dedicata il mese scorso, ora è il momento di incontrare le famiglie. Si intitola Piano dell’edilizia scolastica, a che punto siamo?, la serata promossa per domani alle 21 in aula consiliare. L’, che sarà tenuto dall’assessore alla partita Massimo Del Signore, è stato fissato per fare il punto sui lavori, in corso, ultimati e programmati, sugli edifici scolastici melzesi. Una carrellata fra luci ed ombre, fra lavori giunti a buon fine, progetti in attesa di finanziamento e cantieri spina nel fianco: il focus, in questo caso, è sul cantiere della nuovadi viale Gavazzi, in ritardo per molti intoppi al via lavori, e su quello della riqualificazione delladi via De Amicis. "Unpubblico che abbiamo voluto promuovere - così Del Signore e l’amministrazione - per coinvolgere genitori, docenti e cittadini.