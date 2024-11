Thesocialpost.it - Tragedia a Roma: accosta con la moto e muore per un malore

Nella mattina di oggi, martedì 12 novembre 2024, unaha colpito la via Appia, all’altezza dell’imbocco del Grande Raccordo Anulare, dove unciclista di 52 anni è morto dopo essersito per un. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbeto al lato della carreggiata e poi sarebbe stato trovato privo di vita, senza segni di collisione con altri veicoli. L’ipotesi principale è quella di unimprovviso.Gli agenti della Polizia Locale diCapitale e il personale sanitario del 118 sono intervenuti rapidamente. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo senza successo. Il corpo dell’uomo è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata, dove verrà sottoposto ad autopsia per determinare le cause esatte del decesso.