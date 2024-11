Tpi.it - The Help: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1

Leggi su Tpi.it

The: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, martedì 12 novembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va inThedel 2011 diretto da Tate Taylor e interpretato da Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Allison Janney e Sissy Spacek. Il soggetto delè tratto dal romanzo L’aiuto (2009) di Kathryn Stockett, amica d’infanzia del regista e sceneggiatore Tate Taylor. Ilha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali spicca il Premio Oscar a Octavia Spencer per la miglior attrice non protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaJackson, Mississippi, anno 1963. Eugenia Phelan, detta Skeeter, è una ragazza bianca che, dopo aver conseguito la laurea, torna a casa dai suoi genitori, facoltosi proprietari terrieri.