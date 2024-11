Latuafonte.com - The Help: storia vera, come finisce, spiegazione finale del film

Ultimo aggiornamento 12 Novembre 2024 1:15 pm by Redazione

The Help è un film drammatico del 2011 scritto e diretto da Tate Taylor. Nel cast della pellicola troviamo Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Allison Janney e Sissy Spacek. Il film ha conquistato vari riconoscimenti, tra cui il Premio Oscar a Octavia Spencer come migliore attrice non protagonista. Inoltre, ha ottenuto un enorme successo negli Stati Uniti, con incassi di oltre 160 milioni di dollari. La trama ruota intorno alla storia di Eugenia 'Skeeter' Phelan e delle domestiche afro-americane Aibileen e Minny nel Mississippi degli anni '60.

The Help: il film racconta una storia vera? Cosa c'è di reale

No, il film The Help non è basato su una storia vera, anche se la situazione vissuta dalle protagoniste è ciò che realmente è accaduto.