Alberto, presidente della Regione Piemonte, ha parlato a margine della visita al Fan Village delle Atp, soffermandosi sul futuro dell’evento: “Siamo convinti che ci siano iperleperstate assegnate qui e funzionano bene:tutti felici, dai team ai turisti“. E sulla possibilità del ticket con Milano per il quinquennio 2026-2030: “Si tratta di ipotesi residuali. Quella a cui lavoriamo e che resta sul tavolo è l’ipotesi principale“.Infine,ha concluso: “La Federazione ha giustamente avanzato una serie di istanze checondizioni necessarie per impostare una possibile prosecuzione del rapporto. Noi abbiamo risposto positivamente e con determinazione, perciò citutti iper proseguire in questa direzione“.