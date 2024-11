Game-experience.it - South of Midnight riceve un video dietro le quinte ed un’edizione speciale per la colonna sonora

Compulsion Games e Microsoft hanno pubblicato unolediof, intitolato Weaving Hazel’s Journey: AofDocumentary, che consente di scoprire nuove informazioni sul gioco per Xbox e PC.Inoltre contestualmente a questa novità su Xbox Wire è stato annunciato anche The Art & Music ofof, un cofanetto contenente un art book, un vinile della, un fumetto e tanto altro ancora. Il cofanetto è disponibile per il pre-ordine ora.Grazie al nuovodiario di cui sopra, Compulsion Games ha condiviso nuove informazioni sul processo di creazione del mondo diof, rivelando inoltre che hanno tratto ispirazione dai macabri racconti popolari tipici delle regioni del profondo sud americano.Oltre a un’anteprima del nuovo gameplay diof, il documentario include interviste con gli sviluppatori del gioco, con il direttore delle performance e del doppiaggio, Ahmed Best, (‘Star Wars Episodi I-III’, ‘The Mandalorian’, Fallout 76), Adriyan Rae (‘Chicago Fire’, ‘Vagrant Queen’, ‘Atlanta’), attrice e motion capture per Hazel, e Nona Parker Johnson (‘Fear The Walking Dead’, ‘Mayor of Kingstown’), attrice e motion capture e stunt per Hazel, impegnati a condividere nuove curiosità sullo sviluppo del gioco.