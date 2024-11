Dilei.it - Simona Ventura su Bettarini: “Mi ha tradito molte volte, io ho ceduto una volta sola”

Leggi su Dilei.it

Lei è senza dubbio una delle regine della televisione italiana, amatissima dai fan e coccolata dalle emittenti che spesso se la contendono, soprattutto per i risultati in termini di ascolto che porta sempre con sé: stiamo parlando di, protagonista insieme all’amica Paola Perego di Citofonare Rai2, in onda ogni domenica mattina.Dietro al sorriso con cui la conduttrice si presenta sempre al suo pubblico però, ci sono le cicatrici del passato e soprattutto il ricordo dei tradimenti ripetuti cheavrebbe subito dall’ex marito Stefano. La showgirl, che lo scorso 6 luglio è convolata a nozze con Giovanni Terzi, non ha mai fatto mistero di aver sofferto molto per la fine di quel matrimonio che veniva visto da tutti come una favola moderna in cui, lei e Stefano, formavano una coppia affiatata, innamorata e super invidiata.