Ilgiorno.it - Salvato dalle fiamme, premio ai vigili del fuoco eroi

È rimasto intrappolato con entrambe le gambe spezzate nel furgone in. Se non fosse stato per degli angeli custodi in divisa verde scuro che, insieme a un altro ragazzo calolziere, lo hanno trascinato di peso fuori dalla carcassa del mezzo già avvolta dall’incendio, sarebbe bruciato vivo. Gli angeli custodi di un venditore ambulante di 68 anni, che la notte del 16 aprile 2023 a Lecco, in corso Bergamo, ha rischiato di perdere la vita in maniera atroce, sono novedeldel comando provinciale di Lecco: il direttore vicedirigente Giovanni Murgia, i caposquadra Walter Agosti e Giovanni Rota, idelDaniele Gregotti, Saverio Riccobono e Stefano Rota e idelcoordinatori Massimo Sacco, Aldo Riva ed Erik Riva. Sono stati premiati l’altro giorno in piazza Città di Lombardia a Milano, durante la Giornata regionale della Sicurezza stradale e di fraternità della strada.