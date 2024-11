Gaeta.it - Roma si prepara al XXIII Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra dal 15 al 20 novembre 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 15 al 20e il Vaticano ospiteranno una manifestazione unica, ildi. Questo evento, organizzato dalla Fondazione Pro, si profila come un’importante occasione per immergersi nella fusione tra spiritualità ele, richiamando artisti e visitatori da tutto il mondo. La pcipazione alè gratuita, rendendo l’evento accessibile a chiunque voglia vivere questa straordinaria esperienza culturale.Un evento di richiamo mondialeLa Fondazione Proè nota per la sua dedizione nel promuovere eventi che coniugano la bellezza dellacon l’. Quest’anno, ilsi preannuncia come un punto di incontro tra diverse tradizionili e culturali, con concerti, performance artistiche e momenti di riflessione spirituale.