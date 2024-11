Gaeta.it - Riconoscimenti e tradizioni: il miglior cheese bar d’italia si trova a Pesaro

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittercelebra un’importante vittoria con il riconoscimento di “+bottega e cantina con sofà” comebar, assegnato durante la nona edizione degli ItalianAwards. Questo premio, svoltosi nella storica Mole Vanvitelliana di Ancona, non è solo un attestato di qualità per l’attività pesarese, ma anche un riconoscimento alla promozione della cultura casearia italiana.Un eccellente esempio di cultura gastronomicaLa selezione del “+” non è avvenuta per caso. Il locale, gestito per quindici anni dalla famiglia Tesei, ha saputo coniugare tradizione e innovazione all’interno del panorama gastronomico pesarese. Oltre a offrire un’ampia selezione di formaggi da piccoli produttori italiani, il team ha messo in atto un’intensa attività di comunicazione per sensibilizzare il pubblico riguardo alla qualità e alla varietà delle produzioni casearie locali e nazionali.