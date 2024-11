Quotidiano.net - Open-es, alleanza di 26mila imprese. Eni e Sace mettono insieme le forze per lo sviluppo sostenibile delle Pmi

Aiutare le Pmi italiane nel loro percorso diè l’obiettivo dell’accordo sottoscritto daed Eni per realizzare sinergie nell’ambito dell’-es, la piattaforma gratuita flessibile che consente a tutte ledi intraprendere un percorso mirato per misurare le proprie performance e migliorarsi sulle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance). Il gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia eFinanze, specializzato nel sostegno allee al tessuto economico nazionale, e il colosso dell’energia da tempo sono impegnate sul fronte della sostenibilità e della competitività per le Pmi, supportate anche attraverso le loro due piattaforme,-es eESG Hub, e ora promosse grazie alla loro integrazione.