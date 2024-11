Oasport.it - MotoGp: Dani Pedrosa sarà collaudatore della KTM anche nel 2025

Il rapporto professionale fra KTM e, che va avanti dal 2019, proseguirànel: ora è ufficiale. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia austriaca, con una nota pubblicata sul proprio sito d’appartenenza.Lo spagnolocasa motociclistica, con obiettivo di sviluppomoto tanto per ilquando per il 2026.@26extends crucial development role for a seventh year.We’re thrilled to announce thathas extended his critical role in the process and the progress of development related to KTM’s RC16 machinery at the peak of the sport. #KTM #ReadyToRace pic.twitter.com/0dOSyiYKHF— RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTMRacing) November 12, 2024“È un piacere proseguire – ha commentato– per un altro anno il nostro viaggio insieme.