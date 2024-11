Lapresse.it - Meazza verso sold out per Italia-Francia: già 65mila biglietti venduti

C’erano circa 4.000 spettatori sugli spalti dell’Arena Civica di Milano ad assistere il 15 maggio 1910 a. Era la prima storica partita della nostra Nazionale, che nel giorno del battesimo ufficiale superò i Bleus con un beneagurante 6-2 frutto della tripletta messa a segno da Lana e dei gol di Fossati, Rizzi e Debernardi.A distanza di 114 anni ci sarà una cornice di pubblico ben diversa domenica 17 novembre allo stadio ‘Giuseppe’ per il 41° confronto tra.Sono 65.000 iemessi e ilout è sempre più vicino. Ancora una volta Milano ha infatti risposto presente alla chiamata della Nazionale, che tornerà a giocare a San Siro quattordici mesi dopo il successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a Euro 2024.