Oasport.it - LIVE Maritza Plovdiv-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 23-25, le Pantere vincono in rimonta il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-11 Zhu Ting sfrutta il muro in scorrimento di Saykova.8-10 Errore in attacco di Hristoskova.8-9 Hristoskova stringe la diagonale.7-9 Seki forza una sette per Chirichella, gran spallata di Cristina.7-8 Hristoskova non trova le mani del muro.7-7 Ace di Nikolova.6-7 Non passa la battuta di Lubian.5-7 Continuano gli errori al servizio con Agbortabi.5-6 Mani-out in fast di Nikolova.4-6 Errore in battuta di Dudova.4-5 Finisce qui la serie al servizio di Haak.3-5 Magia di Zhu Ting, che trova un colpo lungo di nocca in posto cinque da magia.3-4 Aceeee di Haak! Break per.3-3 Ancora una diagonale di Haak.3-2tempo di Saykova.2-2 Le bulgare ricambiano il favore dai nove metri.2-1 Abbondantemente fuori il servizio di Lukasik.