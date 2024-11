Panorama.it - La solitudine, sofferenza antica e contemporanea

Tornano prepotenti studi e ricerche su questa condizione, attuale più che mai soprattutto nell’epoca in cui l’invasività dei nuovi mezzi di comunicazione di massa sembrerebbe occupare ogni spazio privato e pubblico: da alcuni anni, invece, autorevoli sociologi e antropologi, psicologi sociali e storici ne stanno analizzando ogni sfaccettatura per dimostrare come -ironia della sorte- proprio oggi si corra il rischio di vivere in perfetta, come in una “bolla” capace di estraniarci dal confronto con le stesse persone che affollano la nostra quotidianità, lasciandoci muti osservatori del nostro tempo. Che pare proteso, quest’ultimo, proprio ad una condizione di “beata solitudo”. Panorama.it ne ha parlato con il professor Musi, napoletano, emerito di Storia moderna all’Università degli studi di Salerno, allievo di Giuseppe Galasso e autore, per Neri Pozza, di una singolare “Storia della