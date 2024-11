Rompipallone.it - Juventus, scelto il colpo in difesa: firma subito

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 12 Novembre 2024 21:23 di Alessandro BastaLaha grande necessità di chiudere unin: i bianconeri vogliono ottenere ladel calciatore il prima possibileThiago Motta sta facendo un gran lavoro alla guida della. I miglioramenti della squadra sono netti in tutte le zone di campo, ma soprattutto il nuovo tecnico sta valorizzando tutti i talenti che hanno a disposizione i bianconeri, a partire da Yildiz e Conceicao.Le ultime partite hanno messo ancora di più in corsa la Vecchia Signora per la corsa allo scudetto e le cose non stanno andando male neanche in Champions League, nonostante il gruppo squadra abbia visto scendere molto l’età media negli ultimi mesi. Insomma, il progetto di Giuntoli è chiaro e non ci sono molti dubbi, ma laora ha un’altra grande nemica: la sfortuna.