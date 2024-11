Ilrestodelcarlino.it - "Isola deserta, la movida ha traslocato"

’Signore e signori, il sabato dello struscio di Bellaria’. E’ l’ironico titolo di un video comparso su Facebook in questi giorni. Nel quale si vede un’dei Platani - alle 18 - semi. Con la musica del ’Mare d’inverno’ della Rettore in sottofondo. Bellaria stenta, mentre Santarcangelo, al netto della fiera di San Martino, esonda: perché? "Intanto c’è un’urbanistica diversa – attacca Max Berlini, coordinatore Confesercenti di Bellaria e Santarcangelo –. Le vie del centro clementino convergono in alcuni punti strategici, le piazze - con un centro storico Medievale di grande pregio - dove c’è sempre molta vita. Sono punti di ritrovo dove anche i residenti si fanno l’aperitivo, scherzano, parlano magari in dialetto, di tutto, donne, motori, politica. C’è un senso di appartenenza forte".