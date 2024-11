Thesocialpost.it - Il nuovo segretario per la sicurezza di Trump ha ucciso il suo cane perché non obbediva

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, ha nominato Kristi Noem, governatrice del South Dakota, comeallaInterna. Noem lavorerà a stretto contatto con Tom Homan, ex direttore ad interim dell’Agenzia per l’Immigrazione e le Dogane (ICE), ora incaricato del controllo delle frontiere. Noem, governatrice dal 2019, è nota per il suo approccio conservatore e per la gestione libertaria della pandemia, rifiutando restrizioni come il lockdown e l’obbligo di mascherina. Questa linea le ha portato visibilità nazionale e supporto tra i repubblicani. Recentemente, Noem ha attirato ulteriori critiche per aver rivelato nella sua biografia di averildi famiglia, Cricket, un atto che ha giustificato per la presunta indole aggressiva e l’“incapacità di addestramento” dell’animale.