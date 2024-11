Amica.it - Il cappello texano è l’accessorio must-have di quest’inverno

È l’effetto Beyoncé. La popstar all’ultimo Super Bowl lo scorso febbraio si è presentata con unbianco candido. E poi, ai Grammy Awards, sulla copertina del suo album Cowboy Carter, in prima fila alle sfilate di New York. L’amore della cantante per ilsimbolo dei cowboy sembra non conoscere limiti. Ma non è l’unica. Anche Taylor Swift è un’estimatrice del genere, tanto che i fan ai suoi concerti ne indossano sempre uno.E poi c’è Bella Hadid che del look da rodeo ormai non può più fare a meno, visto che si è fidanzata con un vero cowboy e addestratore di cavalli. GUARDA LE FOTOAlle star ilda cowboy piace sempre di più Le origini delAnche se nasce nel XIX secolo, a rendere famoso ilsono state le star di Hollywood, con i film wester degli Anni 40 e 50, John Wayne in primis.